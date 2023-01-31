Россия резко сократила экспорт железной руды в Европу

Россия сократила экспорт железной руды в Европу в четыре раза Фото: кадр из видео

Поставки железной руды из России в Европу упал в прошлом году в четыре раза – до 2,9 миллиона тонн, следует из расчетов отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI).

Как передают «Ведомости», Россия в частности сократила в 8,5 раза экспорт в Европу концентрата и в 3,7 раза – поставки окатышей. В то же время вывоз горячебрикетированного железа (ГБЖ) упал лишь на 7% – до 2,5 миллиона тонн. Суммарный объем поставок продукции из железной руды из России в страны Евросоюза в годовом выражении уменьшились на 39% и составили 13,6 миллиона тонн.

Как отмечается в сообщении, российская железная руда не является подсанкционной продукцией в странах Европы. Сокращение экспорта может быть связано с закрытием многих доменно-конверторных мощностей ЕС на фоне роста цен на газ и электричество, считает руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг «Альфа-банка» Борис Красноженов.