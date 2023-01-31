Пушилин: Украина утратила субъектность и стала инструментом в руках Запада

Денис Пушилин Фото: Иван ВИСЛОВ

Украина уже давно потеряла свою субъектность в превратилась просто в инструмент, заявил Радио “Комсомольская правда” врио главы ДНР Денис Пушилин.

Рассуждая о том, какой будет граница республики в будущем, Пушилин отметил, что ДНР уже “вернулась в большую Россию”. Также он добавил, что еще предстоит отодвигать противника от конституционных границ территории республики.

“Есть конституционные границы Донецкой Народной Республики, в рамках которых мы вошли в состав нашей родины, то есть мы вернулись в большую Россию. Поэтому здесь цели абсолютно для нас неизменны. Но здесь стоит учитывать, опять же, с той угрозой, которую несет противник в плане своего вероломства, конечно же, мы должны будем отодвигать противника уже от границ конституционных Донецкой Народной Республики, чтобы физически противник не мог доставать…”, - сказал он.

Также Денис Пушилин отметил, что Украина уже давно потеряла свою субъектность и стала инструментом, поэтому сейчас “ее не жалко”.

Кроме этого, он сообщил, что процесс освобождения территории ДНР идет трудно, но военные делают для этого все возможное и невозможное по всей линии обороны

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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