Пушилин рассказал, когда восстановят полноценную подачу воды в Донецк

Денис Пушилин Фото: Иван ВИСЛОВ

Подача воды в Донецке будет полностью восстановлена после того, как будет установлен контроль над Славянском, об этом на Радио “Комсомольская правда” рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Как пояснил Пушилин, несмотря на ограничение подачи воды в городе из-за спецоперации, к настоящему времени водохранилища уже почти исчерпаны. В связи с этим было принято дорогостоящее решение по прокладке водовода из реки Дон.

“... Но это не сможет закрыть физическую потребность в том виде, в котором нуждается Донбасс в воде. То есть это опять же временная мера, которая позволит дождаться того момента, когда мы освободим уже и Славянск в том числе…”, - уточнил врио главы ДНР.

Также он добавил, что кроме Славянска, у противника будет возможность перекрывать воду на части территории Харьковской области. Поэтому для полного обеспечения Донбасса водой необходимо освободить и эту территорию, подчеркнул Пушилин.

Кроме этого, врио главы республики отметил, что Украина уже давно потеряла свою субъектность и стала инструментом, поэтому сейчас “ее не жалко”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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