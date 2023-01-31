Россия и Белоруссия создадут учебные центры совместной подготовки военных Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров по совместной подготовки военнослужащих. Данное распоряжение главы государства было опубликовали на портале правовой информации во вторник, 31 января.

Соответствующие поручение было дано Министерству обороны совместно с Министерством иностранных дел, которые должны провести переговоры с Минском и подписать указанное договор.

«Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством Российской Федерации», - говорится в документе.

Напомним, с 16 января по 1 февраля 2023 года Россия и Белоруссия проводят совместные летно-тактические учения. Как писал сайт KP.RU, в Белоруссию прибыла авиационный состав из числа Военно-космических сил Вооруженных Сил РФ.