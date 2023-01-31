Путин назначил Герасимова на пост замглавы МЧС

Герасимов будет отвечать за цифровые технологии и цифровизацию МЧС Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин указом назначил Антона Герасимова на пост замглавы МЧС РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в указе.

По данным ТАСС, Герасимов будет отвечать за цифровые технологии и цифровизацию МЧС. Он назначен вместо Виктора Ничипорчука. РБК сообщал, в свою очередь, что последнее время Герасимов-младший занимал пост генерального директора акционерного общества "Айкумен — информационные бизнес-системы", которое занималось технологиями сбора и обработки информации.

Одним из последних распоряжений Владимир Путин назначил Михаила Баранова новым российским послом в Брунее. Данный указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 17 января 2023 года. Ранее Михаил Баранов занимал должность заместителя директора первого департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации.