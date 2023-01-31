Пушилин назвал Донецк уникальным городом: "Никакие негодяи нас отсюда не вытеснят"

Денис Пушилин Фото: Иван ВИСЛОВ

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Радио «Комсомольска правда» рассказал о Донецке, назвав его уникальным городом, указав на то, что в этом городе постоянно остается от 800 тысяч до миллиона человек, даже с учетом проведения специальной военной операции.

«Я вам так скажу, Донецк - уникальная составляющая, со всеми непростыми периодами. С учетом эвакуации, которую мы проводили в прошлом году в феврале, с учетом всех событий, с учетом СВО, но город всегда остается около миллиона человек. От 800 тысяч до миллиона человек. С учетом всей массы перемещений, которую мы видим. Вот такая уникальная составляющая», - заявил врио главы региона.

Пушилин заявил, что даже сейчас можно приехать в Донецк и увидеть пробки на улицах. «У нас город функционирует, город живет. Мы любим свой город. И никто нас отсюда не вытеснит, никакие негодяи, будь это украинский режим, будь это их западные товарищи», - заявил он.

Пушилин также сообщил, что подачу воды в Донецке полностью восстановят после установления контроля над Славянском.

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