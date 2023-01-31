Пушилин рассказал о ситуации с ценами и пенсиями в ДНР Фото: Иван ВИСЛОВ

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Радио «Комсомольска правда» рассказал о ситуации с ценами и пенсиями в регионе, уточнив, что это «процесс», а перерасчет пенсий стоит ждать с 1 марта 2023 года.

«Мы полностью сейчас переходим на законодательство Российской Федерации. Выправляем, где у нас были эти моменты. Проходит перерасчет», - заявил он, уточнив, что на данный момент на федеральном уровне на рассмотрении находится проект закона, после принятия которого в ДНР смогут перейти к перерасчету пенсий.

Пушилин пояснил, что с расчетом пенсий были нюансы, поскольку «это был уже не украинский подход, но это был еще и не российский».

«У нас под миллион пенсионеров. И эту работу нужно провести физически, все это перерассчитать. По сути, полностью к перерасчету мы можем приступить где-то 1 марта. Объективно так, с учетом необходимости принятия закона на федеральном уровне, и дальнейшие уже шаги», - заявил он, отметив, что власти постараются проинформировать пенсионеров о перерассчете.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что пенсии жителям ДНР, Луганской народной республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей будут назначаться по общероссийским нормам с 1 марта 2023 года.

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