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НовостиОбщество26 января 2023 12:46

Пенсии жителям новых регионов РФ начнут назначать по российским нормам с 1 марта 2023

Выплаты в новых регионах России и надбавки к ним будут индексироваться так же, как и по всей стране
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пенсии жителям новых регионов РФ начнут назначать по российским нормам с марта 2023

Пенсии жителям новых регионов РФ начнут назначать по российским нормам с марта 2023

Фото: Shutterstock

С 1 марта этого года пенсии жителям Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей будут назначаться по общероссийскими нормам, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Значимый законопроект – о пенсионном обеспечении в новых регионах. Он предусматривает, что с 1 марта пенсии для их жителей станут назначаться по заявлениям по российским нормам», – сказал премьер-министр в ходе заседания правительства в четверг, 26 января.

Как отметил глава кабинета министров, пенсии в новых регионах России и надбавки к ним будут индексироваться так же, как и по всей стране.

Напомним, ранее вице-прмеьр России Татьяна Голикова сообщила, что пенсии в новых регионах будут назначаться по законодательству РФ.

Между тем в правительство России направлен на заключение законопроект о снижении пенсионного возраста в новых регионах страны до 60 лет для мужчин и до 55 лет – для женщин.