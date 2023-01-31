"Мы наконец-то дома": что изменилось в ДНР после включения в состав России

Пушилин сообщил, что включение ДНР в состав России открыло для региона новые возможности Фото: Иван ВИСЛОВ

Донецкая Народная Республика после вхождения в состав России обрела "дом" и получила для себя новые возможности. С такими словами выступил в эфире Радио "Комсомольская правда" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В первую очередь, это ощущение, что мы наконец-то дома. Безусловно, для нас это во многих моментах открывает новые возможности", - сказал врио главы республики.

Пушилин, отметил, что помимо внутренних ощущений есть и существенные изменения в реальном положении дел ДНР. По его словам, жители субъекта могут наблюдать на Донбассе стройку, которой не видели со времен СССР. Речь, конечно, еще и идет о восстановлении после обстрелов.

"Но мы увидели сейчас и стройку, которой не видел Донбасс еще с глубоких советских времен. А у нас это происходит сейчас на территории республики, еще воюющей, еще обстреливаемой, со всеми ограничениями. У нас идет масштабнейшая стройка. Все это на наших глазах", - подчеркнул Пушилин, - "это все подходы и социальная ориентированность России, которую мы тоже ощущаем".

РФ продолжает реализовать программы интеграции ДНР в страну. В качестве примера Пушилин привел модернизацию образовательной сферы. Появились совершенно "новые школы по российским стандартам": построены и обустроены. Речь идет об изменениях в учебных классах, в подходе к спорту и для детей, и для молодежи.

"Мы увидели, как выстроена медицина. Потому что у нас уже в Мариуполе есть уже многофункциональный медицинский центр, выстроенный по всем стандартам Российской Федерации. Новейшая техника, удобные кабинеты, палаты, с удобствами, чтобы медицинские сотрудники в полной мере могли отдаться своей прямой деятельности, то есть лечить", - поделился Пушилин.

По его словам, в ДНР стали прибывать медики из других регионов России и отмечать высокий уровень подготовки врачей. Луганский медуниверситет "не растерял за восемь лет свои компетенции" и продолжает выпускать профессиональные кадры, заявил врио главы региона.

Вместе с тем, координационный центр правительство РФ продолжает решать проблемы россиян даже в самых сложных условиях. Пушилин отметил, что власти составляют дорожную карту порой на основании постов местных жителей региона с обозначенными адресами и фамилиями и быстро реагируют на запросы.

Напомним, ранее Пушилин рассказывал, что город Соледар в ДНР будет застраиваться многоэтажными жилыми зданиями, а восстановить частную застройку в городе и его окрестностях не представляется возможным. Также он уточнил, что восстановление города будет проходить с учетом опыта Мариуполя.

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