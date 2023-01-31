Экс-работник Белого дома Робертс заявил, что США приближают ядерный конфликт Фото: REUTERS

На протяжении более двух десятилетий администрация президента США увеличивала вероятность ядерной войны с Россией. Об этом написал экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.

"Все началось с того, что Билл Клинтон нарушил слово правительства США не продвигать НАТО к границе с Россией. С тех пор сменявшие друг друга президенты США отменили все соглашения об укреплении доверия, достигнутые во время холодной войны 20-го века. ... в 2014 году (США) полностью разрушили доверие России к Вашингтону. Ученые-атомщики говорят, что до полуночи осталось 90 секунд", - пишет политик.

По его мнению, на самом деле до ядерного столкновения "одна наносекунда" и достаточно будет одной ложной тревоги приближающихся ракет к одной из ядерных держав.

Политик считает, что вместо того, чтобы соблюдать Минские соглашения президента Путина по поддержанию мира в Украине, Вашингтон использовал их, желая обмануть президента России и создать украинскую армию для нападения на республики Донбасса.

"Вашингтон спровоцировал и расширил конфликт в Украине, чтобы еще больше расширить НАТО за счет Финляндии и Швеции, тем самым умножив присутствие НАТО на границе с Россией", - отметил Робертс.

Он также назвал глупостью измышления "правительства США и Европы" о том, что "их престиж в Украине" оправдывает ядерную войну. Робертс полагает, что при должной разведке, власти Запада бы не приближались к прямому столкновению с Россией.

"Все должны понимать, что как только Вашингтон, а за ним и Россия изменили свои военные доктрины с неприменения ядерного оружия первым на упреждающий удар, ядерное оружие перестало быть сдерживающим фактором. Доктрина упреждающей атаки гарантирует их применение при единичной ложной тревоге", - резюмировал политик.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США привержены обязательствам по сдерживанию КНДР (Северная Корея), включая весь спектр средств, в том числе и ядерные возможности страны.