Белый дом планирует объявить о новом пакете военной помощи Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США вскоре могут объявить о новой военной помощи Украине, об этом заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

«Мы находимся в постоянном контакте по их (украинским) потребностям на поле боя», - сказала Далтон.

Она уточнила, «ожидаю, что у нас вскоре будет объявление о большей помощи в безопасности».

Как писал сайт KP.RU, 30 января 2023 года газета The Washington Post сообщала, что поставки американских танков Abrams на Украину начнутся не раньше, чем в конце 2023 года.

Издание отметило, что это связывается с комплектацией танков, которая специально для Киева будет изменена, в частности, они не будут включать в себя секретную броню из обедненного урана.

В статье пояснили, что такие «Абрамсы» еще только предстоит произвести.

В публикации подчеркнули, что они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем.