WP: США отправят Киеву танки Abrams без секретной брони не раньше конца 2023 года

Танк Abrams Фото: REUTERS

Поставки американских танков Abrams на Украину начнутся не раньше, чем в конце 2023 года, сообщает газета The Washington Post (WP).

Это связывают с тем, что комплектация танков специально для Киева будет изменена, в частности, они не будут включать в себя секретную броню из обедненного урана. Такие "Абрамсы" еще только предстоит произвести.

"Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты утверждают, что важным стимулом не отправлять Abrams Киеву было использование новейшей брони на основе обедненного урана и опасения, что Россия завладеет этой технологией. Однако США пришлось объявить о поставках, чтобы Германия пошла на аналогичный шаг.

Напомним, источники в США заявили журналистам, что танки Abrams не прибудут на Украину еще "многие месяцы", возможно даже, что "больше года". Среди причин названа и необходимость заключения американскими властями соответствующих контрактов с производителями.