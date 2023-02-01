С 1 февраля 2023 года в России вырастет маткапитал и другие пособия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России с 1 февраля социальные выплаты традиционно повышают на уровень инфляции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление о повышении некоторые социальных выплат и пособий.

В этом году прибавка получается довольно внушительной, поскольку инфляция в 2022 году, по расчетам Росстата, составила 11,9%.

Как отмечалось, самым важным станет увеличение материнского капитала до 586,9 тысяч рублей и единовременного пособия при рождении ребенка до 22,9 тысяч рублей.

Всего же будет проиндексировано порядка 40 с лишним разных социальных пособий и компенсаций. Это и детские пособия, и единовременные выплаты федеральным льготникам.

В документе указано также соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, гарантии для россиян, удостоенных высших госнаград и другое.

На их индексацию из бюджета выделено более 150 млрд рублей.

Ранее премьер Мишустин сообщил, что в 2023 году будет продолжена работа по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ.