В личный кабинет на Госуслугах можно заходить с помощью биометрии с 1 февраля 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 февраля в личный кабинет на портале госуслуг можно будет заходить с помощью биометрических данных: по голосу и изображению лица.

Напомним, Министерство цифрового развития анонсировало такую возможность осенью 2022 года.

Как отмечается, авторизация по биометрии будет дополнительной опцией, по желанию. Как и прежде пользователям будет доступен вход по логину и паролю.

Указан и порядок для использования нововведения. Пользователю нужно будет зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС).

Затем посетить одно из отделений банка, список которых размещен на сайте Центробанка.

Как уточнили, в банке необходимо посмотреть в камеру и назвать цифры, которые вы там увидите. Операционист свяжет эти данные с вашей учетной записью на госуслугах.

Помимо этого оформляется согласие на использование персональных данных.

Как писал сайт KP.RU, в России с 2018 года действует Единая биометрическая система.

В конце декабря 2022 года Госдума приняла уточненный закон. Теперь граждане могут пойти в МФЦ и потребовать удалить свою биометрию, если они ее ранее сдавали.

Как отмечалось, банки, нотариусы и другие органы власти должны без ограничений принимать граждан с простым паспортом без записи голоса. Дискриминация по биометрии запрещена.

Подчеркивалось, что принудительно заставить сдать биометрию нельзя. Биометрией считается пока только 3D-фото лица и запись голоса. Забор ДНК не предполагается.