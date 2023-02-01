Бывши посол США в РФ Салливан сделал громкое заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-посол США в РФ Джон Салливан считает, что Россия, безусловно, при любых обстоятельствах останется влиятельным государством, знание русского языка будет иметь смысл и в будущем.

В связи с этим, по мнению бывшего влиятельного американского дипломата, на сегодняшний день Соединенным Штатам необходимо отказаться от излишнего радикализма в отношениях с Москвой.

"Будет ли Россия иметь значение? Безусловно. Будут ли они, русские, крупным международным игроком? Да. Я очарован русской культурой, я люблю Россию", - цитирует информагентство ТАСС Салливана, который отвечал на вопрос студента из США в ходе своего публичного выступления.

Ранее эксперты и аналитики влиятельной американской газеты The New York Times рассказали о том, что экономические санкции Запада против РФ фактически провалились и своего результата не достигли. Текущее положение дел явственно свидетельствует о том, что российская экономика сумела сохранить стабильность и, по данным МВФ, уже в нынешнем году начнет вновь демонстрировать рост.

Также Москва наращивает и объемы внешней торговли, несмотря на регулярные заявления западных политиков о том, что "Россию удалось изолировать" (многие политики США и ЕС уже всерьез начинают говорить о том, что делать подобные выводы - неприемлемо).