В РФ официально вступили в силу ответные меры на потолок цен на российскую нефть

Жесткий ответ Москвы на указ о ценовом потолке на российскую нефть вступил в силу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 февраля 2023 года в РФ официально вступил в силу указ президента страны Владимира Путина о специальных мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7 и Евросоюза.

Согласно данному документу, под полный запрет попадает продажа нефти, если в контрактах на их поставку прописан потолок цен. Экспорт нефти по потолку цен может производиться только по разрешению президента.

Указ Путина действует до 1 июля 2023 года, но впоследствии теоретически может быть продлен и на более длительный срок (как с корректировками каких-либо его положений, так и без них). Как отмечается в данном документе, меры введены в связи «недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и их союзников, а также для защиты национальных интересов. Дату запрета на поставки нефтепродуктов определит федеральное правительство.

Ранее вице-премьер России, бывший глава министерства энергетики страны Александр Новак публично заявил о том, что никакого серьезного ущерба для РФ ценовой потолок не нанесет.

Запад ввел ценовой поток на нефть из РФ в размере 60 долларов США за баррель рамках продолжающейся политики антироссийских санкций, которая вступила в активную фазу в феврале минувшего года - после начала военной спецоперации РФ на Украине. Как сообщали западные эксперты, провести "экономический блицкриг" против России и сокрушить экономику страны с помощью разного рода рестрикций и ограничений у западных государств не получилось (это произошло и благодаря успешным действиям властей РФ, и благодаря удачно складывающейся для Москвы мировой энергетической конъюнктуре).