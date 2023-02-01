Священник погиб при ударе ВСУ по никольскому монастырю под Угледаром

ВСУ ударили по монастырю из американского РСЗО HIMARS Фото: REUTERS

Священник погиб в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по монастырю в селе Никольское (Волноваховский район), расположенном рядом с Угледаром. Об этом сообщает ТАСС в среду, 1 февраля 2023 года.

Обстрел производился при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS.

В районной администрации уточнили, что при обстреле украинских боевиков также получила тяжелое ранение монахиня. Ей оказывают экстренную медицинскую помощь.

"Попадание в сестринский корпус, - уточнил собеседник агентства. - У одной из монахинь, ей 83 года, тяжелейшее ранение, за ее жизнь борются врачи".

По данным местных властей, это уже не первый удар по монастырю со стороны украинской армии. Здание получило существенные повреждения.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство иностранных дел России заявило, что обстрелы больниц в Новоайдаре и Новой Каховке со стороны ВСУ, в результате которых погибли 14 человек, является военными преступлениями, и они не останутся безнаказанными.

Дипломаты напомнили, что удары наносились из РСЗО HIMARS украинскими войсками, которые получают разведывательную информацию из США.