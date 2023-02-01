Премьер Венгрии Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенной страны

Виктор Орбан Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства. Его слова приводит издание Politico.

По мнению венгерского политика, у Киева нет никаких шансов противостоять Москве, и затягивание конфликта только усугубит и без того сложную ситуацию в стране.

Орбан также сравнил Украину с Афганистаном. По его словам, украинская территория превратилась в "ничейную землю".

Как ранее писал сайт KP.RU, представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что посла Венгрии в Киеве вызовут в министерство иностранных дел Украины для "откровенного разговора" после слов, сказанных Виктором Орбаном.

Николенко утверждает, что Венгрия держит курс на сознательное разрушение отношений с Украиной, осложняя возможность дальнейшего диалога двух стран. Представитель МИД Украины также отметил, что украинская сторона оставляет за собой право на принятие "других мер реагирования".