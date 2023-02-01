«Форум свободной России» признан нежелательной в РФ организацией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура в среду, 1 февраля, признала нежелательной в России организацию «Форум свободной России». Об этом сказано в заявлении ведомства.

Как заявили в пресс-службе ведомства, по результатам изучения материалов, которые поступили в Генпрокуратуру, было установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации «Форум свободной России», зарегистрированной в Литве, «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

«В Генеральной прокуратуре принято решение о признании деятельности литовской организации нежелательной на территории РФ», - сказано в сообщении.

Данная информация была направлена в Министерство юстиции РФ для включения данных в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории.

Напомним, на прошлой неделе Генпрокуратура признала нежелательной организацию Мedusa project*.

*СМИ, признанное в России иноагентом