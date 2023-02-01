СБУ проводит обыск в доме олигарха Игоря Коломойского

Игорь Коломойский Фото: REUTERS

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности проводят обыски в доме экс-владельца Приватбанка и бывшего губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

По данным источников, речь идет о расследовании по махинациям в "Укртатнафте" и "Укрнафте". По их данным, украинский олигарх стал фигурантом дела о растрате нефтепродуктов, стоимостью свыше миллиарда долларов и уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

Напомним, что это уже не первый случай повышенного интереса правоохранительных органов к Игорю Коломойскому за последние месяцы. Так, в сентябре стало известно, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыск у олигарха.

Ранее появилась информация, что глава Незалежной Владимир Зеленский принял решение о лишении Коломойского украинского гражданства. Аналогичная мера коснулась и соратника миллиардера, бизнесмена Геннадия Корбана.