Премьер Израиля Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в украинском кризисе Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов выступить в роли посредника в украинском кризисе. Однако на такое он согласен, если ему поступят соответствующие предложения от всех заинтересованных сторон. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу СNN.

- Если меня попросят обе стороны и, откровенно говоря, если меня попросят США, - сказал Нетаньяху.

При этом израильский премьер акцентировал внимание на том, что стремится "напрашиваться" на эту роль. Он также добавил, что в начале украинского кризиса ему поступило предложение выступить посредником.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил готовность выступить посредником в урегулировании украинского конфликта.

В то же время бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не намерена участвовать в урегулировании украинского конфликта и подтвердила данную ранее оценку Минских соглашений.