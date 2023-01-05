Гутерриш готов выступить посредником в украинском конфликте, если попросят Москва и Киев

В ООН заявили, что Гутерриш готов стать посредником в решении украинского конфликта, если его попросят об этом Москва и Киев. Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерриш согласен стать посредником в дипломатическом разрешении украинского конфликта при условии, что об этом попросят как Москва, так и Киев. Об этом заявил в среду 4 января представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь сказал ясно, что он всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны», - цитирует Дюжариика ТАСС. Представитель ООН уточнил, что Гутерриш придерживается такой тактики относительно любых других конфликтов по всему миру.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявлял, что он готов быть посредником в урегулировании ситуации на Украине при условии согласия всех сторон конфликта.

В то же время экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не намерена участвовать в урегулировании украинского конфликта и подтвердила данную ранее оценку Минских соглашений.

«Саммит мира» в Организации объединенных наций (ООН), предложенный главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, невозможно представить без участия России. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его оценке, скорее мероприятие может пройти без представителей Киева.