Политолог Бенедиктов назвал поставки боеприпасов Украине продолжением стратегии США "лягушка в молоке"

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Политолог Кирилл Бенедиктов в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что поставки боеприпасов Украине являются продолжением стратегии США под названием "лягушка в молоке". Так он прокомментировал сообщения в западной прессе о том, что Белый дом рассматривает возможность поставок Украине GLSDB- боеприпасов с дальностью до 150 километров.

- Это продолжение стратегии "лягушка в молоке" ... Лягушку надо варить постепенно, а не сразу бросать ее в кипяток, постепенно поднимать градус, - рассказал эксперт.

При этом Бенедиктов добавил, что "молоко" нужно постоянно подогревать и тогда лягушка сварится и не заметит этого.

- И вот именно эта стратегия, она называется на западе еще стратегия "салями", потому что, когда проблему как бы решают, нарезая ее маленькими, тонкими кусочками, это вот тоже достаточно испытанный метод. Есть такой человек Крис Доннелли, который считается сотрудником британских спецслужб и, вероятно, им и является ... Он, как считается, стоял за диверсией на Крымском мосту ...(когда то) говорил про метод Доннелли - если тебе дают приказ вымыть слона, то мой его маленькими частями. Вот все эти три стратегии – "лягушка в молок"е, "салям" и стратегия Доннелли по мытью слона – они в принципе описывают то, что делают США сейчас с поставками оружия. Постепенно, маленькими этапами идет эскалация, - пояснил он.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Украина превратилась в настоящий полигон США и стран НАТО. Он отметил, что на территории страны западные страны испытывают не только свое оружие, но и "обкатывают" новых способы ведения боевых действий. Политик также заметил, что украинцы используются "как расходный материал".