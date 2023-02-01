Песков прокомментировал новый пакет военной помощи США Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву путем к повышению уровня эскалации, который тем не менее не изменит ход событий.

«Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации, мы это видим. Это требует от нас дополнительных усилий, но это не изменит хода событий - специальная военная операция будет продолжаться», - заявил представитель Кремля.

Напомним, накануне появилась информация, что Вашингтон в своем новом пакете помощи впервые может передать Киеву ракеты большой дальности. Как пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники, общий объем нового американского пакета помощи составит более 2,2 млрд долларов, и, по их данным, Соединенные Штаты намерены передать Украине «бомбы малого диаметра наземного базирования» GLSDB.