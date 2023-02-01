ГБР Украины проводит обыски у Киевской налоговой инспекции Фото: пресс-служба ГБР Украины

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у руководства налоговой инспекции Киева, рассказали источники в правоохранительных органах страны.

По информации «Украинской правды», обыски проходят у исполняющего обязанности председателя налоговой службы Киева и заместителя начальника главного управления Государственной налоговой службы.

Уточняется, что расследуются факт незаконного получения возмещения налога на добавленную стоимость из государственного бюджета в результате злоупотребления служебным положением представителями налоговых органов. Ущерб бюджету составил более 30 миллиардов гривен, отметили в силовых органах.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности станы провели обыски в доме бывшего владельца Приватбанка и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.