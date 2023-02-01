Политолог допустил новое правление Трампа в США: прогноз, когда это случится Фото: REUTERS

Российский политолог, американист Кирилл Бенедиктов в эфире на Радио "Комсомольская правда" рассказал, какие шансы есть у бывшего президента США Дональда Трампа вернуть на пост главы государства.

Эксперт поделился мнением, Трампа ждать можно в 2024 году (в 2024 году будут выборы президента).

- Понятно, что все силы будут брошены против него. ... Если мы сейчас ретроспективно посмотрим ..., что касается Трампа, очень надеюсь, что в 2024 году все-таки он вернется. Что касается договороспособности республиканцев, тут два момента. Во-первых, они в принципе считают бОльшей угрозой для нацбезопасности Штатов Китай. Поэтому эти все прогнозы американских генералов насчет того, что в 2025 году будет "заруба" с Китаем, это прогнозы, сделанные на основе того, что в 2024-м придет президент-республиканец, - объяснил политолог.

Летом прошлого года издание New York Post сообщало, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить о намерении бороться на президентский пост в 2024 году. Сам Трамп еще в начале июня 2022 года говорил, что окончательно определился с вопросом об участии в следующих выборах главы Белого дома, которые пройдут в 2024 году.

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