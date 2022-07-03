Трамп намерен бороться за пост президента США в 2024 году

Трамп в ближайшие месяцы может объявить о намерении побороться за пост президента США. Фото: REUTERS

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ближайшие месяцы объявит о намерении бороться за президентский пост в 2024 году. Об этом в субботу 2 июля сообщает New York Post.

«Трамп может объявить, что будет участвовать в выборах, до ноября», - цитирует издание сообщение близких к политику источников.

Ранее о том, что Трамп намерен вскоре объявить о своем участии в президентской гонке, сообщил телеканал CNN.

Дональд Трамп еще в начале июня заявил, что окончательно определился с вопросом об участии в следующих выборах главы Белого дома, которые пройдут в 2024 году. Вместе с тем обнародовать свое решение политик не спешил, ссылаясь на возможные трудности.

«Пока не могу ответить публично, поскольку это может повлиять на финансирование кампании... Но я совершенно точно знаю свой ответ», – заявил Трамп американским СМИ.

Ранее Дональд Трамп обвинил действующего американского президента в украинском кризисе и заявил, что Байден довел страну до худших времен. По словам Трампа, у американцев сейчас «президент, который не понимает что происходит, что он говорит, где он».