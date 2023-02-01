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НовостиПолитика1 февраля 2023 11:26

Секретарь СНБО Украины предупредил об «основных боях» в течение двух-трех месяцев

Обострение боевых действий может произойти в годовщину начала спецоперации, предположил Данилов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Секретарь СНБО Украины предупредил об «основных боях» в течение двух-трех месяцев

Секретарь СНБО Украины предупредил об «основных боях» в течение двух-трех месяцев

Фото: REUTERS

Решающие бои в украинском конфликте состоятся в течение двух-трех месяцев, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Мы прошли через большой сложный период, но я понимаю, что основные бои еще впереди. Они состоятся в этом году – в течение двух-трех месяцев, и это будут определяющие месяцы в конфликте», – заявил он в интервью Sky News.

По мнению Данилова, Вооруженные силы России предпримут попытку еще раз атаковать украинские войска одновременно с севера, юга и востока. Данилов отметил, что в ближайшие две-три недели не исключены никакие сценарии. Возможно, обострение боевых действий произойдет в годовщину начала спецоперации, то есть 24 февраля, предположил секретарь СНБО Украины.

Напомним, ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины находятся перед выбором: отступить из Артемовска в ДНР или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра.