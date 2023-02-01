Список желаний нашли во время обыска у и.о главы налоговой службы Киева

Список желаний на русском языке нашли во время обыска у и.о главы налоговой службы Киева

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в ходе обысков у исполняющий обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий по делу о махинациях с НДС нашли «список желаний».

Согласно опубликованным данным, сотрудники ГБР в среду, 1 февраля, проводили обыски в руководстве Киевской налоговой инспекции, в том числе у Датий, которые были связаны с делом о незаконном получении возмещения НДС на сумму свыше 30 млрд гривен (примерно 57,36 млрд рублей) из государственного бюджета.

Список желаний на русском языке нашли во время обыска у и.о главы налоговой службы Киева

Уточняется, что во время обысков был обнаружен «список желаний» чиновницы главы налоговой службы. «В числе пожеланий - сумочка «Гермес», часы «Бригет», поездка в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба, заработать 1 млн долларов», - передает украинское здание «Страна.ua».

Список желаний на русском языке нашли во время обыска у и.о главы налоговой службы Киева

Отмечается, что большая часть желаний, по меньшей мере в вопросе карьерного роста, у Датий сбывалась.

Напомним, сегодня, 1 февраля, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета в Броварах. Кроме того, стало известно об обыски у олигарха Игоря Коломойского по делу о растрате нефтепродуктов, стоимостью более 1 млрд долларов.