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НовостиПолитика1 февраля 2023 12:33

Марочко заявил, что российским войскам осталось десять километров до полного окружения Артемовска

По словам Марочко, уже не может идти и речи о плановом отходе подразделений украинских войск из города
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Марочко заявил, что российским войскам осталось десять километров до полного окружения Артемовска

Марочко заявил, что российским войскам осталось десять километров до полного окружения Артемовска

Фото: REUTERS

Вооруженным силам (ВС) России осталось пройти несколько километров для того, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска. Такое заявление сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Наши силы взяли этот населенный пункт … "в подкову". Чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка десяти километров», - заявил подполковник в отставку в эфире Первого канала

Как отметил Марочко, на сегодняшний день уже не может идти и речи о плановом отходе подразделений украинских войск из Артемовска. По его словам, подобная попытка обернется для Вооруженных сил Украины (ВСУ) катастрофой.

«Бегство из данного населенного пункта еще возможно... более-менее здравомыслящие пытаются сейчас какими-то потайными тропами бежать из населенного пункта, потому что там они несут колоссальные потери», - заявил он.

Напомним, сегодня, 1 февраля, советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Га заявил, что российская армия нанесла удары по колоннам украинских войск, которые шли по трассе Часов Яр - Артемовск.