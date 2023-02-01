Марочко заявил, что российским войскам осталось десять километров до полного окружения Артемовска Фото: REUTERS

Вооруженным силам (ВС) России осталось пройти несколько километров для того, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска. Такое заявление сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Наши силы взяли этот населенный пункт … "в подкову". Чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка десяти километров», - заявил подполковник в отставку в эфире Первого канала

Как отметил Марочко, на сегодняшний день уже не может идти и речи о плановом отходе подразделений украинских войск из Артемовска. По его словам, подобная попытка обернется для Вооруженных сил Украины (ВСУ) катастрофой.

«Бегство из данного населенного пункта еще возможно... более-менее здравомыслящие пытаются сейчас какими-то потайными тропами бежать из населенного пункта, потому что там они несут колоссальные потери», - заявил он.

Напомним, сегодня, 1 февраля, советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Га заявил, что российская армия нанесла удары по колоннам украинских войск, которые шли по трассе Часов Яр - Артемовск.