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НовостиВ мире1 февраля 2023 12:42

СБУ выявила хищения на миллиард долларов в нефтяных компаниях Украины

Деньги были похищены бывшим менеджментов компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
СБУ выявила хищения на миллиард долларов в нефтяных компаниях Украины Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

СБУ выявила хищения на миллиард долларов в нефтяных компаниях Украины Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схемы хищения в нефтяных компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта» на сумму 40 миллиардов гривен (около миллиарда долларов).

Как сообщается в Telegram-канале СБУ, деньги были похищены бывшим менеджментом компаний. Установлено, что противоправные механизмы были сопряжены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем, отметили в ведомстве.

В СБУ уточнили, что в рамках уголовных дел расследуются вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение ими от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, которая привела к обесцениванию и снижению стоимости их активов. По мнению следователей, это делалось в интересах фактических собственников и выгодоприобретателей компаний.

Напомним, ранее «Укрнафта» и «Укртатнафта» принадлежали олигарху Игорю Коломойскому, но осенью прошлого года власти Украины решили национализировать некоторые предприятия, в том числе и активы бизнесмена.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 1 февраля, спецслужбы Украины проводят масшиабные обыски у представителей элиты страны.