Держаное (государственное) бюро расследований Украины (ГБР) первым пришло к Игорю Коломойскому Фото: СОЦСЕТИ

Ну, вот и началось. С самого раннего утра 1 февраля 2023 года на Украине грянула серия обысков у теневых хозяев этой территории. Вернее — у части хозяев, которые перешли дорогу настоящим, нетеневым хозяевам.

Обыски на Украине 1 февраля 2023 года

Держаное (государственное) бюро расследований Украины (ГБР) первым пришло к Игорю Коломойскому — самому одиозному олигарху, которого называли покровителем Владимира Зеленского. Действительно, Коломойский спонсировал и «Квартал 95», и фильм «Слуга народа», во многом благодаря которому Зеленский избрался президентом, да и на самих выборах активно его протежировал.

Состояние Коломойского оценивается в $1 миллиард — он восьмой в рейтинге самых богатых людей Украины. В 2014 году, во время «русской весны» в восточных регионах Украины, его срочно назначили губернатором Днепропетровской области, чтоб она не ушла, как Донецк с Луганском, из-под контроля Киева. И Коломойский бросился выполнять задачу с рвением. Финансировал батальоны националистов и обещал по $10 тысяч за каждую голову «сепартатистов».

Каково же было изумление публики, увидевшей 1 февраля 2023-го на фото, слитых во время обыска в соцсети, как хозяин жизни Коломойский (по прозвищу Беня) стоит изумленный в домашнем спортивном костюмчике и тапочках, наблюдая погром в своем бревенчатом особняке.

За що?

Формально — по делу о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей. Ведь главными алмазами в бизнес-империи Бени были Укрнафта и Приватбанк. А 40 млрд гривен сегодня на Украине это примерно как раз $1 млрд. - все состояние олигарха.

А вот неформально — дело уже интересней. Известно, что Коломойский — в розыске США за финансовые махинации. Но до сих пор Зеленский Байдену своего покровителя не выдавал. Однако, есть мнение, что сливы документов о махинациях самого Джо Байдена и его сына Хантера Байдена на Украине, могли быть именно со стороны Коломойского. Таким образом Беня намекал, что США должны прекратить против него все дела, поскольку в сейфе у олигарха есть еще много чего на семью американского президента.

Вот настоящий, нетеневой хозяин Украины Джо Байден и не выдержал.

Сдал ли Зеленский Коломойского или ГБР, фактически подчиненная американцам, решилась «покошмарить» Беню сама — вопрос пока без ответа.

Состояние Коломойского оценивается в $1 миллиард — он восьмой в рейтинге самых богатых людей Украины. Фото: СОЦСЕТИ

Второй громкий обыск в это февральское утро случился у Арсена Авакова. Бывшего главы МВД Украины и такого же, как и Беня, влиятельного душителя «русской весны» 2014-го. Аваков тогда отвечал за то, чтобы Харковская область не стала Харьковской народной республикой. И добился этого жестким подавлением народных волнений, организацией вооруженных отрядов националистов и репрессиями.

Авакова-то за що?

Он остается не только богатым человеком (а кто из украинских чиновников не становится богатым?), но и влиятельнейшим политиком, имеющим связи среди силовиков. Хотя и без крупных госдолжностей. А это уже угроза самому Зеленскому.

Формальная причина обысков у Авакова — дело о крушении вертолета над Броварами, в котором погиб глава МВД и его заместители. Этот вертолет был закуплен еще во времена, когда это ведомство возглавлял Аваков. Закуплен у Франции, явно лишь потому, что не хотелась приобретать у России. Хотя французский вертолет и считается ненадежным, а накануне заключения контракта одна из таких «вертушек» потерпела крушение. И у французов сразу же зависли все продажи этих машин по всему миру. Париж был счастлив сбыть неликвидные вертолеты хоть кому-то. А Украина была рада купить хоть у кого-то, лишь бы не у Москвы и желательно с жирными откатами.

И вот незадача — сразу после обыска всплыл прелюбопытнейший документ (уж не Аваков ли его вбросил, чтоб отвести от себя все подозрения?). Это доклад командующего повитряными (воздушными) силами Украины «Центр» Кривоножко главкому ВСУ Залужному о том, что вертолет над Броварами был сбит из ПЗРК «Игла» украинской 96-й зенитно-ракетной бригадой...

Видимо приняли вертолет за российский? Или отлично знали кто в нем летит, потому и сбили?

На этом обыски на Украине не завершились. Они прошли у депутата Верховной Рады и одного из крупнейших бизнесменов-застройщиков Вадима Столара (его подозревают в «финансировании терроризма»).

И у других видных и щирых украинских деятелей бизнеса и политики. Но рядом с визитами ГБР к Авакову и Коломойскому они уже блекнут.

Реакция на эти обыски, кстати, в Америке появилась моментально. Нью-Йорк Таймс уже отписалась: «Коррупционный скандал на Украине вызывает давние опасения по поводу помощи США. Наконец-то Киев начал бороться с коррупцией...»

Ну-ну. Уверять, что на поставках Западом оружия и денег обогащаются не действующие чиновники и олигархи Украины во главе с командой Зеленского, а герои вчерашних дней — очень глупо. И что обыски 1 февраля — это борьба с коррупцией, а не сведение счетов и устранение конкурентов — думать наивно.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это так:

«А когда у украинской «элиты» пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародерстве?»

А вот что о Коломойском говорил давным-давно Путин: «Ну это просто уникальный проходимец! Он нашего Абрамовича надул. Как говорят у нас в кругах просвещенной интеллигенции, кинул. Заключили контракт, Абрамович перевел ему несколько миллиардов долларов, а тот сделку не довел, прикарманил денежки. Когда я у него (Абрамовича) спросил: «А зачем вы это сделали?», он ответил: «Мне даже в голову не пришло, что это возможно». И такого прохвоста делают губернатором Днепропетровска...»