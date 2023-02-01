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НовостиПолитика1 февраля 2023 12:49

Российские войска уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ в ДНР

Станция расположена в районе населенного пункта Доброволье
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ в ДНР

Российские войска уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ в ДНР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Российской Федерации в среду, 1 февраля, заявили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Напомним, в минувшие воскресенье, на правом берегу Днепра в Херсонской области российские артиллеристы смогли обнаружить и уничтожить склад с боеприпасами украинских войск. Как писал сайт KP.RU, российские воска уничтожили также и станцию контрбатарейной борьбы. Как сообщали в Минобороны РФ, речь шла о Радиолокационной станции (РЛС) AN TPQ 36.