Российские войска уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Российской Федерации в среду, 1 февраля, заявили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Напомним, в минувшие воскресенье, на правом берегу Днепра в Херсонской области российские артиллеристы смогли обнаружить и уничтожить склад с боеприпасами украинских войск. Как писал сайт KP.RU, российские воска уничтожили также и станцию контрбатарейной борьбы. Как сообщали в Минобороны РФ, речь шла о Радиолокационной станции (РЛС) AN TPQ 36.