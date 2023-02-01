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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 13:15

Два туриста погибли при сходе лавины в Гималаях в Индии

Восемь российских граждан пострадала при сходе лавины на горнолыжном курорте
Елизавета КУЗНЕЦОВА

По меньшей мере два туриста погибли при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийских Джамму и Кашмир. Об этом сообщает полиция города Барамуллы, который расположен неподалеку от курорта.

«На данный момент 19 иностранных граждан были спасены, тела двух иностранных граждан были извлечены из под лавины и направлены в больницу для проведения судебно-медицинских процедур», - сообщают правоохранительные органы.

Сообщается, что среди пострадавших при сходе лавины есть восемь российских граждан. Отмечается, что на данный момент продолжается спасательная операция на месте схода лавины.

Гульмарг является самым крупным горнолыжным курортом в Гималаях, с перепадом высот от четырех до двух тысяч метров.

Напомним, в конце декабря прошлого года на горнолыжном курорте Лех Цюрс в австрийской федеральной земле Форарльберг под лавину попало десять человек.