Путин заявил, что льготная ипотека под 2% в новых регионах России послужит развитию стройки

Владимир Путин Фото: REUTERS

Льготная ипотека под 2% в новых российских регионах должна послужить развитию стройки, а также повысить темпы восстановления городов и поселков. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в среду, 1 февраля, во время совещание по восстановлению жилья в приграничных районах, разрушенных из-за атак украинских войск.

Российский президент также призвал отремонтировать дома или возместить потерю из-за обстрелов со стороны украинских войск.

«Я обращаю внимания коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро. Нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло- и водоснабжения», - заявил он.

Напомним, программу льготной ипотеки для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей утвердил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин в начале января этого года.

Согласно программе, получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых возможно на приобретение или строительство жилья в данных регионах. Отмечается, что максимальный размер кредита по такой ставке составит 6 млн рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 10%.