Путин дал поручения по восстановлению регионов России после обстрелов ВСУ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 1 февраля, в ходе совещание по восстановлению жилья в приграничных районах, разрушенных из-за атак украинских войск, сообщил, что по итогам встречи с губернатором Белгородской области были даны поручения по поддержке, а также восстановлению российских регионов после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На прошлой неделе … у меня состоялась встреча с губернатором Белгородской области ... По итогам встречи были даны конкретные поручения по дополнительным мерам на этот счет, а также по целому комплексу других направлений», - заявил глава государства.

Как писал сайт KP.RU, российский президент также заявил, что льготный ипотечный кредит под 2% в новых российских регионах должен послужить развитию стройки в этих регионах, а также повысить темпы восстановления городов и поселков.