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НовостиВ мире1 февраля 2023 16:04

Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине способны создать условия для мирного урегулирования

По словам генсека НАТО, Украине нужно больше оружие для сохранения, как «суверенного и независимого» государства
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине способны создать условия для мирного урегулирования

Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине способны создать условия для мирного урегулирования

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву могут создать условия для мирного урегулирования украинского кризиса в будущем.

Как заявил Столтенберг, для мирного решения украинского конфликта путем переговоров при сохранении Украины как «суверенного и независимого» государства нужно оказать Киеву «военную помощь».

«Оружие, поставленное сегодня, может создать условия для мирного урегулирования завтра», - заявил генсек НАТО в интервью газете Nikkei.

Напомним, Столтенберг и ранее призвал к увеличению военной поддержки Украины. Как писал сайт KP.RU, по его словам, на данный момент Киев нуждается в «значительном увеличении» помощи, и украинской стороне необходимо предоставить оружие сегодня для того, чтобы завтра уже начать обсуждать мирное урегулирование