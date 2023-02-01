Посол Антонов: США хотят нанести России стратегическое поражение на Украине

Анатолий Антонов раскрыть суть антироссийской политики Соединенных Штатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не скрывает, что цель США на украинской территории состоит в том, чтобы нанести России стратегическое поражение и измотать ее.

Такое важное заявление высокопоставленный российский дипломат сделал в прямом эфире Первого канала. По его словам, Москва прекрасно понимает все недружественные намерения со стороны высшего военно-политического руководства Соединенных Штатов. однако намерена четко продолжать следовать собственной тактике.

"В политических кругах Вашингтона не скрывают цели своей войны на украинской территории, я не оговорился, - нанести России стратегическое поражение, измотать и истощить нашу страну", - подчеркнул российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, в американском истеблишменте есть и фигуры, имеющие иную точку зрения, однако переубедить американских "ястребов" им, к сожалению, не удается.

Ранее бывший британский премьер Борис Джонсон публично призвал США как можно скорее поставить Киеву боевые самолеты и дальнобойную артиллерию. По словам Джонсона, подобны военные поставки якобы должны помочь Киеву кардинальным образом изменить ситуацию на всех направлениях линии соприкосновения. Однако в Соединенных Штатах к призыву Джонсона пока прислушиваться не спешат и заявляют о том, что на данный момента страна и так достаточно помогает Украине в рамках программ военной помощи.