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НовостиПолитика1 февраля 2023 20:53

Посол Антонов: США хотят нанести России стратегическое поражение на Украине

Российский дипломат уверен, что желаниям Вашингтона будет не суждено сбыться
Александр КИСЛОВ
Анатолий Антонов раскрыть суть антироссийской политики Соединенных Штатов

Анатолий Антонов раскрыть суть антироссийской политики Соединенных Штатов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не скрывает, что цель США на украинской территории состоит в том, чтобы нанести России стратегическое поражение и измотать ее.

Такое важное заявление высокопоставленный российский дипломат сделал в прямом эфире Первого канала. По его словам, Москва прекрасно понимает все недружественные намерения со стороны высшего военно-политического руководства Соединенных Штатов. однако намерена четко продолжать следовать собственной тактике.

"В политических кругах Вашингтона не скрывают цели своей войны на украинской территории, я не оговорился, - нанести России стратегическое поражение, измотать и истощить нашу страну", - подчеркнул российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, в американском истеблишменте есть и фигуры, имеющие иную точку зрения, однако переубедить американских "ястребов" им, к сожалению, не удается.

Ранее бывший британский премьер Борис Джонсон публично призвал США как можно скорее поставить Киеву боевые самолеты и дальнобойную артиллерию. По словам Джонсона, подобны военные поставки якобы должны помочь Киеву кардинальным образом изменить ситуацию на всех направлениях линии соприкосновения. Однако в Соединенных Штатах к призыву Джонсона пока прислушиваться не спешат и заявляют о том, что на данный момента страна и так достаточно помогает Украине в рамках программ военной помощи.