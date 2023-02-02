РИА Новости: власти США готовятся к резкому падению доллара

Американскому доллару предрекли существенное падение уже в самом скором времени Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах всерьез допускают вероятностью резкого обвала и краха американского доллара, а также рассматривают как реальную возможность тотального падения международного авторитета национальной валюты.

Такое мнение высказала колумнист российского информагентства РИА Новости Виктория Никифорова. По ее словам, в руководстве США и экспертном сообществе уже вовсю идут разговоры о том, что доллар за последнее время серьезно деградировал и многие серьезные и влиятельные государства минимизируют сделки и операции в американской валюте.

"Раньше всем нужны были доллары для того, чтобы покупать нефть, и для того, чтобы хранить в них свои сбережения, спасая их от инфляции. Теперь картина мира меняется: Китай и Россия переводят расчеты за нефть в рубли и юани", - пишет Никифорова.

Ранее член Конгресса США, представитель американской Республиканской партии Марджори Тейлор Грин публично заявила о том, что в самое ближайшее время доллар может потерять статус главной мировой валюты - многие государства своим примером доказывают, что их экономика может в прямом смысле слова переживать расцвет, несмотря на отказ от использования американской валюты.

"Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать", - отмечает конгрессвумен, считающаяся одним из наиболее ярких критиков нынешней американской администрации, возглавляемой Джо Байденом.

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