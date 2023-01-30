Конгрессмен США Грин допустила, что доллар потеряет статус мировой валюты

Доллар может перестать быть мировой валютой, прогнозирует конгрессмен из США. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Результатом украинского конфликта может стать то, что доллар перестанет быть мировой валютой. Такой прогноз сделала американский конгрессмен Марджори Тэйлор Грин.

Грин отметила, что несмотря на западные санкции, Россия продемонстрировала всему миру опыт процветания без «американской дружбы» и доллара.

«Из-за нашей собственной самоуверенности и "борьбы за спасение демократии" на Украине, которая не входит в НАТО, Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать», - цитирует РИА Новости пост Грин в Twitter.

Политик призвала Вашингтон содействовать остановке украинского конфликта, указав, что больше всего он выгоден Китаю.

Напомним, в 2022 году госдолг США впервые превысил 31 трлн долларов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил убеждение в неизбежности многополярного мира.

Тем временем российский бизнесмен Виктор Бут, который провел 14 лет в тюрьме в США по обвинению в якобы организации торговли оружием, сделал прогноз, что после окончания спецоперации мир будет перестраиваться на основе многополярности.