Посольство РФ: антироссийские санкции США незаконны и неэффективны

Посольство РФ в США выступило с важным заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вводимые властями США нелегитимные санкции в отношении России и сотрудничающих с нею государств никогда не достигнут своей цели – российская экономика, вопреки ожиданиям на Западе, вовсе не лежит в руинах, а стабильно и плодотворно развивается. Соответствующее официальное публичное заявление сделало российское посольство в Вашингтоне.

Мнение российских дипломатов опубликовано в телеграм-канале дипмиссии Российской Федерации в Соединенных Штатах.

"Российская экономика - далеко не в руинах, как некоторые на Западе надеялись. Равно как и отечественная промышленность, которая в том числе благодаря - и вопреки - экономическим барьерам все больше рассчитывает на собственные силы", - говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне. В дипмиссии также предостерегли Вашингтон от продолжения санкционного давления на Россию, так как подобные действия окажутся безуспешными и получат жесткий, но абсолютно адекватный ответ от Москвы.

Ранее о полной неэффективности и бесполезности американских и европейских санкций против России публично сообщила авторитетная газета The New York Times. По данным журналистов из США, несмотря на все введенные ограничения и рестрикции, сокрушить российскую экономику у "коллективного Запада" в 2022 году в итоге так и не получилось.

Опрошенные изданием аналитики отмечают, что действия правительства РФ, оперативно отреагировавшего на введенные санкции, были образцовым, в связи с чем падение российской экономики в минувшем году оказалось совсем не таким катастрофическим. как предсказывали многие эксперты, а в текущем году экономика РФ и вовсе вполне может даже выйти на небольшой рост (такую вероятность даже официально допустили в МВФ - Международном валютном фонде).