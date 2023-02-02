Украинские боевики быстро поняли, что тягаться с российской армией они не смогут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходили подготовку под руководством инструкторов НАТО, сдались в плане российским военным при первом же боестолкновении в зоне СВО.

Более того, решение о добровольной сдаче в плен украинские военнослужащие приняли буквально спустя всего лишь двадцать минут после начала сражения. Информацию об этом в беседе с журналистами публично подтвердил один из солдат ВСУ, обучавшийся у западных партнеров Украины, Артем Коваленко.

«В Британии проходили курс молодого бойца — стрельба, медицина, военное право и базовые военные вещи — штурм окопов, штурм городов, зданий. После прохождения курса группа вернулась на Украину. У нас была задача держать оборону», — пояснил боевик ВСУ, подчеркнув, что вместе с товарищами практически сразу принял решение сдаться в плен, едва столкнувшись с российскими военными непосредственно на поле боя.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг публично заявил о том, что установление какого-либо прочного мира на Украине в любом случае непременно будет стоить Киеву определенных территориальных уступок. Руководитель Североатлантического альянса полагает, что в ходе потенциального переговорного процесса с российской стороной украинским властям так или иначе придется признать легитимность контроля России над теме или иными территориями (называть конкретные территории, российский суверенитет над которыми придется уже в ближайшее время официально признать Киеву, Столтенберг не стал).

Альтернативой подобным договоренностям Столтенберг назвал продолжение боевых действий, которое может стоит Украине еще больших территориальных потерь, а также существенных человеческих жертв.