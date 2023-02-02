Повторят судьбу фашистских "Тигров": Володин предрек сожжение танков "Леопард" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что танки "Леопарды" будут сожжены, повторив тем самым судьбу фашистских "Тигров".

В посте, посвящённому годовщине завершения Сталинградской битвы, он напомнил, что "победа далась дорогой ценой", но, оказалось, что "уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все".

- Сегодня 80 лет подвигу советского народа. Победа стала началом изгнания немецко-фашистских захватчиков из нашей страны, открыла Красной армии путь на Берлин. Но, как показала история, уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все, - написал политик.

Володин также добавил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель "обманывала мировое сообщество и свой народ", помогала киевскому нацистскому режиму. Новый немецкий канцлер Олаф Шольц решил и вовсе "пойти ещё дальше".

- Он принял решение отправить немецкие танки (украинской стороне) ...Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. "Леопарды" будут сожжены, повторив судьбу фашистских "Тигров", - подытожил Володин.

Ранее Шольц заявлял, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2. Танки будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину, уточняло Bloomberg.