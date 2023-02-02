Байден решился очистить США от "мусорных платежей"

Джо Байден Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден призвал Конгресс США принять закон, который позволит запретить в стране так называемые "мусорные платежи". Об этом глава государства написал в посте в Twitter.

К таким платежам президент Штатов отнес доплату за то, чтобы сесть рядом со своим ребенком при перелете в самолете, курортный сбор за пребывание в отеле, плату за отказ от плана кабельного телевидения, а также сервисный сбор при покупке билетов на мероприятия.

- Настало время принять закон о предотвращении мусорных платежей, - написал Байден.

Ранее президент Соединенных штатов обвинил президента России Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. Он даже заявлял, что жители США платят "налог Путина" на топливо и продукты.