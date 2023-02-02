Добровольцы из Турции вступили в ряды запорожского батальона имени Судоплатова Фото: REUTERS

Добровольцы из Турции прибыли в Запорожскую область, где теперь проходят боевую подготовку в батальоне имени Судоплатова для того, чтобы в дальнейшем принять участие в специальной военной операции на Украине

Как заявил один из добровольцев, спонсированием украинского конфликта с противоположной стороны занимаются Соединенные Штаты, что, по его словам, можно было увидеть и во время сирийского конфликта.

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», - приводит РИА Новости слова добровольца с позывным Кузон.

Турецкий доброволец с позывным Лаз заявил, что новые сослуживцы встретили его очень тепло, а на данный момент он со своими соотечественниками проходит тренировку и привыкает к новым армейским стандартам. Он также рассказал, что его решение поддержали все родные.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ заявило, что добровольцев обеспечат оружием, техникой и медпомощью.

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