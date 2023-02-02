Пиарщица Субботина заявила, что Тарзан и Королева не будут разводится ради сохранения имиджа

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Пиарщица Наталья Субботина прокомментировала ситуацию в отношениях Тарзана (Сергей Глушко) и Наташи Королевой, за которой продолжают наблюдать поклонники звездной пары и их творчества.

Дело в том, что в последние месяцы супруги не выходили вместе в свет. А на зимние каникулы артистка уехала к маме в Майами одна. В сети всерьез обсуждали, что семья находится на грани развода.

Однако эксперт полагает, что, даже если отношения между ними изменили, решение о разводе Королева и Тарзан вряд ли примут, чтобы тем самым попытаться сохранить имидж.

- Многие артисты-супруги предпочитают тянуть с разводом и делать вид, что у них семья ... Петросян со Степаненко долго не разводились, хотя уже и не жили вместе, по заверениям Евгения Вагановича, аж 20 лет. Так же и Егор Кончаловский с бывшей женой много лет не имели семьи, но не оформляли развода, - объяснила пиарщица KP.RU.

Также Субботина напомнила, что процесс развода - это лишняя нервотрепка и дележ имущества.

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