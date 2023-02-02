Лавров назвал ложью утверждения об отказе Москвы от переговоров с Киевом Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью утверждения об отказе Москвы от переговоров с Киевом.

- Нашей дипломатии есть чем заниматься - постоянно, повседневно разъяснять то, что происходит, развенчивать ложь, особенно ложь, которая сейчас звучит насчет нашего отказа вести переговоры (с украинской стороной), - сказал руководитель дипломатического ведомства в интервью "России 24".

До этого Лавров обращал внимание на то, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но всегда говорила, что готова выслушать предложения по мирному урегулированию конфликта.

Кроме того, если будет серьезное предложение о том, как завершить украинский конфликт, Россия готова говорить, но оно должно быть с учетом российских интересов, заявлял глава МИД РФ.

Напомним, Сергей Лавров заявил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров.

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