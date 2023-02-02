Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Болгарии Румен Радев в четверг, 2 февраля, подписал указ о роспуске 48-го Народного собрания на следующий день, 3 февраля, а также назначении досрочных парламентских выборов через два месяца - 2 апреля. Об этом заявили пресс-служба болгарского лидера.

«На основании конституции президент Румен Радев подписал указ о роспуске 3 февраля 48-го народного собрания. Глава государства назначил парламентские выборы на 2 апреля», - сказано в заявлении.

Кроме того, глава государства издал указ о назначении с пятницы, 3 февраля, нового технического правительства во главе с Гылыбом Доневым. В состав правительства были включены четыре вице-премьера. Новым министром культуры был назначен Найден Тодоров, а стальные посты переназначены главам ведомств предыдущего технического правительства, которое завершило свою работу в минувшую среду, 1 февраля.

Напомним, всего несколько месяцев назад, 1 августа 2022 года, президент Болгарии также распустил парламент республики, объявив досрочные парламентские выборы, а в 2021 году в стране трижды проходили досрочные парламентские выборы.