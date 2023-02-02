Российская армия перешла в контрнаступление под Кременной Фото: REUTERS

Подразделения воздушно-десантных войск России при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой дивизии Российской Федерации перешли в контрнаступление на линии Сватово - Кременная, обратив в бегство Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-проект WarGonzo.

«Перед этим противник почти неделю пытался взять в кольцо и атаковал с трех сторон фронтовой выступ, который вдавался клином в территории, контролируемые ВСУ», - сказано в публикации.

Кроме того, военные 144-й дивизии на протяжении семи дней отбивали атаки украинских войск, а также польских наемников, после чего перешли в контрнаступление, отбросив части ВСУ более чем на километр.

Напомним, на прошлой неделе российские боевые машины «Терминатор» уничтожили опорные пункты украинских войск в Кременной. Как сообщалось, российская армия пытается активно изменить ситуацию на линии соприкосновения для того, чтобы полностью освободить Донбасс от ВСУ.