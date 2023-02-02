Европарламент призвал запретить работу в ЕС всему российскому бизнесу и отказаться от импорта урана из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европарламент призвал страны Европейского союза «как можно скорее» принять десятый пакет антироссийских санкционных ограничений, запретив работу на рынке Евросоюза еще остающимся в регионе компаниям, том числе «Лукойл» и Росатом, а также отказаться от импорта российского урана. Об этом сказано в резолюции, принятой в четверг, 2 февраля, в ходе специальной сессии Европарламента, которая приурочена к саммиту ЕС-Украина.

«Европарламент призывает страны ЕС как можно скорее принять 10-й пакет санкций против России и активно вносить предложения для новых санкций против новых сектором и лиц. Санкционный список должен быть расширен, чтобы включать российские компании, еще присутствующие на европейском рынке», - сказано в резолюции, которая носит рекомендательный характер.

Премьер Венгрии Виктор Орбан предупредил, что республика наложит вето на возможные санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики, отметив, что «ожидает большой битвы» при обсуждении новых санкционных ограничений.